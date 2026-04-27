Защитник на Локо (Пд) с тежка контузия

Футболистът на Локомотив Мартин Русков ще е аут до края на календарната година. Защитникът на "черно-белите" е със скъсана предна кръстна връзка и това ще го извади от игра в следващите поне 7 месеца.

Днес Русков мина всички необходими медицински прегледи, които потвърдиха лошата новина. Предстои бранителят да се подложи на операция.

"В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сигурни сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване", споделиха от пловдивския клуб.