Ключов сблъсък на "Лаута" в битката за петото място

Локомотив (Пловдив) и Черно море се изправят един срещу друг в двубой от 31-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в “Лаута” стартира в 16:30 часа, а главен съдия ще бъде Георги Гинчев.

Това ще бъде първият мач от плейофната фаза за отборите, борещи се за плейофа за Лигата на конференциите. Ситуацията в групата е доста завързана и всяка една точка е важна за всеки отбор.

Към момента лидер в класирането е Локо (Пд) с 46 точки, но Черно море и Арда са с по 44. Ботев (Пд) от своя страна е последен с 40, но също има шансове да се пребори за лидерското място в групата.

Локомотив влиза като фаворит в днешната среща с оглед на представянето си в последните мачове. “Смърфовете” са в серия от шест мача без загуба, като за последно допуснаха поражение в началото на март от Левски. Миналия кръг те направиха 0:0 с Берое, но по-рано през седмицата почти сигурно си гарантираха финал за Купата, след като смачкаха Арда с 4:0. Така Локомотив влиза с приповдигнато настроение в днешния мач.

Феновете на "моряците" очакват пробуждане в плейофите

Черно море от своя страна показва колебание в последните си срещи. “Моряците” отстъпиха с 0:4 миналия кръг на ЦСКА 1948, а преди това направиха и 0:0 с Лудогорец. Последната победа на варненци е срещу Монтана на 15 март. Оттогава насам отборът не познава вкуса на успеха, което накара старши треньора Илиан Илиев да каже, че отборът му няма място в Европа. Все пак шансовете за Черно море са налице и една победа днес ще ги изстреля на върха в групата.

По-рано през сезона двата тима вече изиграха два мача. И в двата случая срещите завършиха 1:1.