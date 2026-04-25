  Култард: Маями няма да покаже реалния ефект от промените в правилата

Култард: Маями няма да покаже реалния ефект от промените в правилата

  • 25 апр 2026 | 11:35
  • 429
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард сподели своето мнение, че предстоящата следващата седмица Гран При на Маями няма да покаже реалният ефект от промените в правилата, които бяха обявени от ФИА в началото на тази седмица.

След критиките, които бяха отправени от пилотите и феновете в първите три кръга, ФИА, Формула 1 и отборите използваха априлската пауза, за да направят корекции по правилата. Според Култард обаче ще са нужни няколко състезания, за да се видим пълният ефект от тези промени, които целят да намалят нуждата пилотите да мислят за заряда в техните батерии в квалификациите и да решат някои притеснения за безопасността.

ФИА обяви промените по правилата във Формула 1 за Гран При на Маями
„Аз мисля, че в Маями няма да видим резултата от промените заради естеството на пистата там. Тя има много бавни и средно бързи завои. Няма нищо голямо и тлъсто, емблематична секция от завои, в която да се впечатлиш от поведението на колите. Така че аз смятам, че ще са нужни няколко състезания.

„Но аз смятам, че ще има разлика. В това няма съмнения. Може да има намаляване в изпреварванията на пистата, които накараха много хора да се вълнуват, но бяха ли това истински изпреварвания? Говорим за увеличение на мощността.

„Затова аз мисля, че ще има по-малко изпреварвания, но те ще са по-важни. Позиционирането на колата ще бъде по-важно, както и използването на въздушната струя. Да, ще има елемент на бууст, но реално това е същото, което беше DRS в миналото, така че аз съм оптимист“, каза Култард в подкаста Up To Speed.

Снимки: Владимир Иванов

