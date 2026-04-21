ФИА обяви промените по правилата във Формула 1 за Гран При на Маями

От Международната автомобилна федерация (ФИА) обявиха официално промените по правилата във Формула 1, които ще влязат в сила още за Гран При на Маями в края на идната седмица.

Тези промени, които се правят след дискусии между представители на ФИА, Формула 1, отборите и производителите на задвижващи системи, целят да подобрят сигурността и да увеличат зрелището, най-вече в квалификациите. Затова още от идната седмица се правят корекции по начина, по който пилотите ще могат да използват своите хибридни системи на пистата.

— FIA (@fia) April 20, 2026

В квалификациите ще бъде направено допълнително ограничение на максималното количество енергия, което ще може да бъде генерирано в рамките на една обиколка, от 8 на 7 MJ. Идеята е по този начин пилотите да прекарват повече време на пълна газ, а периодът на супер клипинг да бъде ограничен до не повече от 2 до 4 секунди на обиколка. Също така при супер клипинг вече ще може да се генерират 350, вместо досегашните 250 kW, което ще важи и за състезанията. В допълнение броят на уикендите, в които ще могат да се използват алтернативни по-ниски енергийни ограничения е увеличен от 8 на 12, което ще позволи по-добро адаптиране към характеристиките на отделните писти.

За състезанията промените са няколко, а първата от тях е свързана с допълнителното количество енергия, което всеки пилот ще може да получава от бутона „бууст“. То ще бъде ограничено до максимум 150 kW спрямо настоящия режим на работа на хибридната система. В ключовите зони на ускорение ще бъде задължително използването на максималните 350 kW от излизането от съответния завой до спирането в края на правата, а в други зони от пистата ще бъде ограничено до 250 kW. Тези мерки целят ограничаването на случаите на голяма разлика в скоростта на движение, но и запазването на възможностите за изпреварване.

За стартовете също има промяна, целящата подобряването на безопасността. В случай, в който системата отчете прекалено слабо ускорение, автоматично ще се активира по-високо подаване на енергия от хибридната система, за да се запази някакво прилично ниво на ускорение. Идеята е да се избегне рискът, който бавното ускорение би създало, без да се дава спортно предимство на съответния пилот. В допълнение ще има и светлинна индикация от задните и страничните светлини, която да предупреди пилоти за потенциална бавна кола. Също така в началото на загряващата обиколка ще има нулиране на лимита за генериране на енергия, за да се контрира открита непостоянство в системата.

Ще има и промени, които ще важат за случаите, в които на пистата има ниски нива на сцепление поради вода. От една страна температурите на шохлите, които загряват предварително гумите интермедия, се увеличават, за да се подобри работата на тези гуми веднага след тяхното поставяне. Отделно ще има и намаляване на позволеното максимално количество енергия, което може да се използва, за да се намали въртящият момент на колите, които трябва да ги направи по-стабилни в условията на ниско сцепление.

Всички тези промени, с изключение на тези за старта, трябва да бъдат въведение още в Гран При на Маями след онлайн гласуване на Световния моторспорт съвет на ФИА. Промените за стартовете ще бъдат тествани в хода на уикенда в Маями и може да бъдат въведени за Гран При на Канада в края на месец май.

