Три зони за използване на активната аеродинамика в Маями

От Формула 1 публикуваха обновената карта на пистата в Маями, която този уикенд ще приеме четвърти кръг за сезон 2026.

На нея вече са изобразени и зоните, в които пилотите ще могат да използват своята активна аеродинамика, а те дублират изцяло DRS зоните, които се използваха на американското трасе през последните години. Единствената разлика е в тяхната дължина, тъй като сега две от зоните са по-дълги. Става дума зоните, които са разположение между завои 8 и 11 и между завои 16 и 17. В същото време зоната на старт-финалната права е малко по-къса и ще стартира веднага след изхода от последния завой.

А точката за засичане на разликите между пилотите в хода на съботния спринт и неделното състезание ще бъде разположена на изхода от 17-ия завой в края на обиколката.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

