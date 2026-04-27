Алегри: Можем да бъдем доволни от точката

Масимилиано Алегри настоява, че Милан може да бъде доволен от точката срещу Ювентус, призна, че Кристиан Пулишич е чувствителен“заради головата си суша, както и предупреди, че Рафаел Леао не може да бъде постоянен. За „росонерите“ изглеждаше по-важно да запазят безопасна дистанция от третия в класирането, отколкото да преследват Наполи на втората позиция, и това си пролича в тактическия двубой на „Сан Сиро“.

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

„Беше много равностоен, тактически мач с голям залог. Имахме няколко ситуации, както и Ювентус. Юве разполага с голяма дълбочина в състава, с играчи, които могат да влязат от пейката и да пробиват по крилата, но моите момчета се защитаваха много добре, с изключение на едно центриране, при което Давид не успя да играе с глава. Можем да бъдем доволни от точката, тъй като тя ни позволява да направим още една малка крачка напред. Математически сме само на шест точки от постигането на нашата цел, което означава да спечелим два мача. Равенството беше справедлив резултат. Това са балансирани мачове, в които един инцидент може да промени играта, и резултатът беше честен“, заяви Алегри след мача с "бианконерите".

Алегри беше забелязан край тъчлинията да се гневи на играчите си, че са допуснали няколко контраатаки на Юве, и се засмя, когато го попитаха за тези ситуации.

„Допуснахме три гола срещу Удинезе и дори не ги усетихме, всичките бяха от контраатаки, а днес загубихме топката опасно два или три пъти. Въпреки това момчетата се защитаваха много добре, докато ги преследваха. Искаше ми се да имахме по-точни подавания и по-добър тайминг на пасовете, за да завършваме атаките си“, каза още Алегри.

Лука Модрич беше принудително заменен след неприятен сблъсък глава в глава с Мануел Локатели и продължи да изглежда леко замаян край тъчлинията. Нападателният тандем Рафаел Леао и Кристиан Пулишич продължава да не помага особено и на двамата играчи във формация 3-5-2. Този път Никлас Фюлкруг замени звездата на националния отбор на САЩ, за да раздвижи нещата с типичен номер 9.

„Мисля, че Рафа игра добре тази вечер, това беше едно от най-добрите му представяния за сезона. С асистенции и голове той даде своя принос през кампанията, но не можете да очаквате играч като него да бъде особено постоянен. Той никога не е бил, дори преди четири или пет години, защото той блести в точния момент. Днес той помагаше в защита и показа добро отношение, имаше няколко смени на темпото, с които напоследък изпитваше трудности поради проблеми с физическата форма. Той се нагърби с Бремер и върна топката назад, така че това беше едно от най-добрите му представяния“, настоя Алегри.

Междувременно Пулишич изравни най-лошата си серия без гол, като не успя да се разпише в 16 поредни мача, точно както в Челси през 2022 г., и все още няма принос за гол през 2026 г.

„Кристиан е много чувствителен човек и тази суша му се отразява по-тежко. Той също така е играч, който изпитва повече трудности с физическите единоборства и липсата на централен нападател, но аз трябва да се опитам да дам баланс на този отбор, тъй като имаме цел за постигане. Осъзнавам, че той не е напълно подходящ за това. Бях го помолил да играе вдясно в центъра тази вечер, а Леао – вляво, така че бяхме без централен нападател. Бъдете сигурни, до края на сезона Пулишич ще е дал своя принос. Резултатите в крайна сметка са сбор от точки, а сега се нуждаем от шест точки, а не от седем, за да си осигурим място в Шампионската лига. Сега трябва да се подготвим добре за Сасуоло и да играем по-добре на техническо ниво“, увери Алегри.