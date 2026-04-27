Сезонът за Модрич приключи, но не би трябвало да има проблем за Световното

Халфът на Милан Лука Модрич е получил двойна фрактура на скулата, заради което ще пропусне оставащите мачове на "росонерите" до края на сезона. Според "Спортке новости" тази травма обаче не би трябвало да му попречи да участват Световното първенство. По всяка вероятност Модрич ще играе за Хърватия с предпазна маска на лицето.

Контузията му стана факт след въздушен двубой с Локатели по време на снощното дерби между Милан и Ювентус, като след това Модрич логично бе заменен. След мача италианецът се извини на своя съперник.

Според "Спортске новости" все още не е известно дали хърватинът ще се подложи на операция, или ще се избере консервативен подход за лечението му. Отсъствието му обаче със сигурност ще бъде удар за отбора на Милан, който в оставащите четири мача до края на сезона ще трябва да се справя без един от най-добрите си играчи. "Росонерите" все пак изглеждат уверени за мястото си в топ 4, тъй като в момента имат преднина от шест точки пред Комо.

🚨 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: Luka Modrić has suffered a double cheekbone fracture, ENDING his club season with AC Milan.



Modrić is still expected to be fit for the World Cup and could play wearing a protective mask.



