Генчев: Напускам Локомотив! Пожелавам успех на футболистите

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след равенството 1:1 срещу Септември (София) в двубой от 31-ия кръг на efbet Лига. Младият специалист заяви, че това е последният му мач начело на "железничарите".

"Доволен съм от старанието и желанието. Падна настроението, след като не се класирахме в топ 8. Днес липсваха и головите положения. Резултатът е справедлив.



Настроението падна, след като не изпълнихме основната цел. В следващите мачове съм сигурен, че футболистите ще покажат качествата си. Пожелавам им успех, защото напускам Локомотив (София). Взех това решение, след като не успяхме да се класираме за топ 8.



Ако има нещо, ще се разбере, но няма нищо вярно в това, което се пише", заяви Генчев.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов