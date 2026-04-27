Столичен сблъсък в "Надежда"

Локомотив (София) и Септември слагат край на първия кръг от плейофната фаза в efbet Лига със сблъсък помежду си. Двубоят на стадиона в столичния квартал "Надежда" е от 20:00 часа и ще бъде ръководен от Денислав Сталев.

Двата отбора останаха в долната половина на класирането и до края на настоящата кампания ще се борят за своето спасение. Ситуацията при "железничарите" изглежда далеч по-обнадеждаваща, тъй като се намират на 11 точки от баражното 13-о място. Тимът на Христо Арангелов пък заема предпоследната позиция, но ако стигне до победата днес, ще се измъкне от опасната зона.

"Червено-черните" завършиха редовния сезон с драматична загуба с 2:3 от Ботев (Враца), дошла след късен обрат под Околчица. Септемврийци се намират в серия от три поредни мача без поражение и се надяват тя да продължи и след днешната среща.

Двата столични тима си размениха по един успех по-рано през сезона - Септември (Сф) спечели с минималното 1:0, а "железничарите" записаха класическа победа с 3:0. Любопитно е, че и двата двубоя се играха на стадион "Локомотив" в "Надежда".

Локомотив (София) - Септември (София)

Начало: 20:00 часа
Съдия: Денислав Сталев
Стадион: "Локомотив", София

Гол на Миланов донесе победа на Динамо в градското дерби с Рапид

Тунчев: Имаме проблем! Ако съдбата е решила, ще напуснем този турнир с достойнство

Балтанов: Изграждаме стил и отбор, след края на сезона ще видим какво ще стане

Неделев: Важно е да бъдем в играта за баража

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Бдин с изразителна победа

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

