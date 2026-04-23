Юношата Емил Геров подписа първи професионален договор с Локомотив (София)

Юношата на Локомотив (София) Емил Геров подписа професионален договор с родния си клуб, съобщиха от ръководството на столичани. Срокът на контракта е за следващите три сезона.



Геров, който играе като защитник, е роден на 4 юни 2007 година и прекарва цялата си юношеска кариера в школата на "червено-черните".



В последните три двубоя от еfbet Лига през този месец той попадна и в групата на представителния тим, но все още не е направил официален дебют за "железничарите".