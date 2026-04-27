Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

Главният мениджър на ДЮШ на Локомотив (София) Александър Георгиев ще води "железничарите" до края на сезона. Информацията беше потвърдена пред Sportal.bg от "Надежда". Бившият асистент на Ясен Петров в националния отбор ще замени Станислав Генчев, който довечера ще изведе "червено-черните" за последно срещу Септември (София).
Генчев не успя да изпълни поставената цел от клубното ръководство - класиране в топ 8 на efbet Лига, и след разговор със собственика на Локомотив Веселин Стоянов се е стигнало до решението за раздяла. Така Сашо Георгиев ще довърши сезона, като през това време столичният клуб ще дири постоянен наставник за новата кампания.