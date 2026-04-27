Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Локо (София) започва сериозна чистка

Локо (София) започва сериозна чистка

  • 27 апр 2026 | 10:12
  • 881
  • 2
Локо (София) започва сериозна чистка

Двубоят между Локомотив София и Септември ще е лебедовата песен на старши треньора Станислав Генчев и екипа му. След столичния дуел наставникът ще напусне поста. Нещо, което той направи още след загубата от Ботев Враца с 2:3 в последния кръг на редовния сезон, но тогава оставката му не бе приета от собственика Веселин Стоянов.

Все пак след разговор двамата са си стиснали ръцете Генчев и щабът му да водят днес Локо София за последно. Това иначе бе втори период на треньора начело на "червено-черните". Железничарите обаче не изпълниха поставената цел през зимата - задължително влизане в Топ 8.

Почти сигурно до края на сезона Локомотив ще бъде воден от шефа на школата Александър Георгиев, който има нужния УЕФА Про лиценз.

Така в момента ръководството трескаво търси нов наставник, който да поеме "червено-черните" през лятото. Сред обсъжданите опции са Александър Томаш, Николай Митов и Явор Вълчинов. Първият чака предложение и от Черно море и е малко вероятно да приеме това на железничарите. Вариант е и чужденец, чието име засега се пази в тайна.

В следващите дни ще има и още напуснали "Надежда", освен старши треньорът Станислав Генчев и помощниците му Живко Миланов и Йордан Господинов, който отговаря за вратарите, пише "Тема спорт".

Има и доста играчи, които няма да останат, като се задава сериозна чистка. В следващите дни спортният директор Даниел Васев ще внесе повече яснота около всички процеси.

Следвай ни:

Водещи Новини

