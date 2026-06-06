Марчело Абонданца: Ще бъде страхотно, ако може да спечелим срещу Турция

България загуби с 0:3 (23:25, 17:25, 13:25) срещу домакина Бразилия в третия си мач в първия турнир от Лигата на нациите по волейбол за жени.

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

Най-резултатна в полза на България беше Александра Миланова с 9 точки. С по 7 се отличиха Борислава Съйкова и Микаела Стоянова.

За домакините с 14 пункта се отличи Тайнара.

Българките са на 13-то място в класирането до момента с победа и две поражения. В неделя срещу понеделник българките ще играят срещу Турция.

“Направихме два страхотни гейма. Не харесвам промяната, която настъпи при нас в третия гейм. В първия, може би, заслужавахме да спечелим. Ще бъде страхотно, ако може да спечелим срещу Турция. Утре искам да се бием, и каквото се получи”, заяви Марчело Абонданца пред камерата на VBTV.

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