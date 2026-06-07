Турция взе само гейм на Италия преди мача с България

Световният вицешампион Турция допусна втора загуба от началото на тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Воденият от Даниеле Сантарели тим взе само гейм и отстъпи на олимпийския и световен първенец Италия с 1:3 (16:25, 28:26, 19:25, 15:25) в третия си мач от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара, игран късно снощи пред над 3000 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Така туркините са с 1 победа, 2 загуби и 3 точки в общото временно класиране на Лигата. Италия пък е начело с 3 победи от 3 мача и 9 точки.

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

В последните си срещи на турнира "Скуадра адзура" ще играе срещу домакините от Бразилия, които също с 3 победи и 9 точки до момента, докато Турция ще излезе срещу България. Двубоите са съответно тази вечер (7 юни) от 20,30 часа българско време и след това точно в полунощ в 00,00 часа.

Най-резултатна за Италия стана Мерит Адигве с 19 точки (2 блока и 3 аса). Стела Нервини (2 аса) и Линда Нуакалор (5 блока! и 1 ас) добавиха още 17 и 16 точки за победата.

За турския тим Япрак Еркек реализира 16 точки, докато Салиха Шахин и Дефне Башъолджу (2 блока) завършиха с 12 и 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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