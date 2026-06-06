Александра Миланова: Надявам се да се представим по-добре срещу Турция

България загуби с 0:3 (23:25, 17:25, 13:25) срещу домакина Бразилия в третия си мач в първия турнир от Лигата на нациите по волейбол за жени.

Най-резултатна в полза на България беше Александра Миланова с 9 точки. С по 7 се отличиха Борислава Съйкова и Микаела Стоянова.

За домакините с 14 пункта се отличи Тайнара.

Марчело Абонданца: Ще бъде страхотно, ако може да спечелим срещу Турция

Българките са на 13-то място в класирането до момента с победа и две поражения. В неделя срещу понеделник българките ще играят срещу Турция.

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

“Беше страхотнo да играем срещу Бразилия тук. Днес започнахме добре, но на моменти загубихме концентрация . Надявам се да се представим по-добре срещу Турция. Надявам се да направим добър мач и ако можем да победим”, заяви Александра Миланова пред камерата на VBTV.

“Благодаря ви за подкрепата! Бъдете с нас, дори когато губим. Обичаме ви!", добави Миланова на български език.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google