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  3. Александра Миланова: Надявам се да се представим по-добре срещу Турция

Александра Миланова: Надявам се да се представим по-добре срещу Турция

  • 6 юни 2026 | 19:51
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България загуби с 0:3 (23:25, 17:25, 13:25) срещу домакина Бразилия в третия си мач в първия турнир от Лигата на нациите по волейбол за жени.

Най-резултатна в полза на България беше Александра Миланова с 9 точки. С по 7 се отличиха Борислава Съйкова и Микаела Стоянова.

За домакините с 14 пункта се отличи Тайнара.

Марчело Абонданца: Ще бъде страхотно, ако може да спечелим срещу Турция
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Българките са на 13-то място в класирането до момента с победа и две поражения. В неделя срещу понеделник българките ще играят срещу Турция.

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

“Беше страхотнo да играем срещу Бразилия тук. Днес започнахме добре, но на моменти загубихме концентрация . Надявам се да се представим по-добре срещу Турция. Надявам се да направим добър мач и ако можем да победим”, заяви Александра Миланова пред камерата на VBTV.

“Благодаря ви за подкрепата! Бъдете с нас, дори когато губим. Обичаме ви!", добави Миланова на български език.

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