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Димитър Калчев и Димитър Механджийски на полуфинал на Свети Влас Beach Pro Tour

  • 6 юни 2026 | 20:41
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Най-добрите български волейболисти на плажа Димитър Калчев и Димитър Механджийски се класираха на полуфинал на турнира Свети Влас Beach Pro Tour от категория Фючърс, който се провежда на кортовете на Venid Beach.

Калчев и Механджийски продължават битката за медалите на Свети Влас Beach Pro Tour
Калчев и Механджийски продължават битката за медалите на Свети Влас Beach Pro Tour

Днес първо Калчев и Механджийски победиха в мач за влизане на 1/4-финалите Константин Митев и Георги Антов с 2:0 (21:18, 21:18).

На 1/14-финалите Калчев и Механджийски се изправиха срещу италианците Ализе и Спадони. В интригуващ мач продължил 1:06 часа българите надделяха с 2:1 (18:21, 27:25, 15:13).

Така утре в 11:00 часа българите излизат срещу №5 в основната схема Макарич и Класнич от Сърбия, от които загубиха в предварителната група с 0:2 гейма.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски за втора поредна година достиган до полуфиналите на Свети Влас Beach Pro Tour. През 2025 година българите станаха трети в крайното класиране.

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