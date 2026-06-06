Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Белгия с първа победа след пълен обрат срещу Тайланд

Белгия с първа победа след пълен обрат срещу Тайланд

  • 6 юни 2026 | 20:17
  • 350
  • 0
Белгия с първа победа след пълен обрат срещу Тайланд

Националният отбор на Белгия записа първа победа в тазгодишното издания на Волейболната Лига на нациите при жените. Воденият от Крис Ван Сник тим направи пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (20:25, 22:25, 25:23, 25:22, 16:14) в третия си мач от турнира в Група 3 от първата седмица на Лигата, игран днес пред едва около 1000 зрители в залата в Нанджин (Китай).

Белгия вече е с 1 победа, 2 загуби и 3 точки в общото временно класиране на Лигата, а тайландките са без победа до момента, но с две спечелени точки. Утре (7 юни), в последните си срещи на турнира, Тайланд ще играе с Чехия от 06,30 часа българско време, а след това от 10,00 часа белгийките ще излязат срещу Сърбия.

Полин Мартен заби невероятните 40 точки! (2 блока и 1 ас) за победата на Белгия. Капитанът Брит Ерботс приключи с 19 точки (1 ас) за успеха.

От друга страна Пимпичая Кокрам реализира 37 точки (2 аса) за отбора на Тайланд, докато Татдао Нуекджанг (4 блока) и Сасипапрон Джантависут (1 блок) добавиха по 15 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за победа.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Италия с втора поредна победа във VNL, надигра Нидерландия с 3:0

Италия с втора поредна победа във VNL, надигра Нидерландия с 3:0

  • 6 юни 2026 | 15:45
  • 866
  • 1
Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

  • 6 юни 2026 | 15:17
  • 15664
  • 11
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 26413
  • 29
Сам Деру: Ще играя за Белгия на Евроволей 2026, ако се налага ще помогна и за VNL

Сам Деру: Ще играя за Белгия на Евроволей 2026, ако се налага ще помогна и за VNL

  • 6 юни 2026 | 14:40
  • 1068
  • 0
България с 5 места напред в ранглистата след разгрома над Доминикана

България с 5 места напред в ранглистата след разгрома над Доминикана

  • 6 юни 2026 | 11:03
  • 5004
  • 2
България излиза срещу Бразилия в третия си мач от Лигата на нациите

България излиза срещу Бразилия в третия си мач от Лигата на нациите

  • 6 юни 2026 | 07:01
  • 15881
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 37848
  • 74
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 26413
  • 29
САЩ 0:1 Германия, Хавертц рано-рано откри за Бундестима

САЩ 0:1 Германия, Хавертц рано-рано откри за Бундестима

  • 6 юни 2026 | 20:51
  • 2347
  • 31
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 10394
  • 58
Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

  • 6 юни 2026 | 16:02
  • 25694
  • 46
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 18092
  • 14