Белгия с първа победа след пълен обрат срещу Тайланд

Националният отбор на Белгия записа първа победа в тазгодишното издания на Волейболната Лига на нациите при жените. Воденият от Крис Ван Сник тим направи пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (20:25, 22:25, 25:23, 25:22, 16:14) в третия си мач от турнира в Група 3 от първата седмица на Лигата, игран днес пред едва около 1000 зрители в залата в Нанджин (Китай).

Белгия вече е с 1 победа, 2 загуби и 3 точки в общото временно класиране на Лигата, а тайландките са без победа до момента, но с две спечелени точки. Утре (7 юни), в последните си срещи на турнира, Тайланд ще играе с Чехия от 06,30 часа българско време, а след това от 10,00 часа белгийките ще излязат срещу Сърбия.

Полин Мартен заби невероятните 40 точки! (2 блока и 1 ас) за победата на Белгия. Капитанът Брит Ерботс приключи с 19 точки (1 ас) за успеха.

От друга страна Пимпичая Кокрам реализира 37 точки (2 аса) за отбора на Тайланд, докато Татдао Нуекджанг (4 блока) и Сасипапрон Джантависут (1 блок) добавиха по 15 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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