  Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

  • 27 апр 2026 | 07:43
В понеделник вечер „Олд Трафорд“ ще бъде арена на интригуващ двубой от 34-ия кръг на Премиър лийг. Манчестър Юнайтед, който заема третата позиция в класирането с 58 точки, приема деветия Брентфорд. Докато домакините се борят да затвърдят мястото си в топ 4, гостите от Лондон все още хранят надежди за европейските клубни турнири, изоставайки само на две точки от осмото място.

Манчестър Юнайтед влиза в срещата след важна победа с 1:0 като гост на Челси, която дойде в подходящ момент след разочароващата загуба от Лийдс с 1:2. Формата на „червените дяволи“ напоследък е променлива – две победи, две загуби и едно равенство в последните пет срещи. Въпреки това, на собствен терен момчетата на Майкъл Карик остават фаворит.

Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ
От друга страна, Брентфорд се превърна в „краля на равенствата“ в Англия. Тимът на Кийт Андрюс е в серия от пет поредни ремита, включително последните две срещу Фулъм (0:0) и Евертън (2:2). „Пчеличките“ са изключително трудни за побеждаване, но липсата на три точки в тези срещи ги остави в средата на таблицата.

Този път късметът не беше с Игор Тиаго и Брентфорд пак не стигна до успех
Мениджърът на Юнайтед Майкъл Карик изрази задоволство от дефанзивните опции, с които разполага след завръщането на някои ключови играчи. Той обаче ще трябва да се справя без контузените Матайс де Лихт и Патрик Доргу, както и без наказаните Лисандро Мартинес и Хари Магуайър. „Имаме допълнителни варианти в защита след мача с Челси“, сподели Карик преди двубоя.

Карик: Несигурността не ми влияе, не знам кога ще има яснота за бъдещето ми
Статистиката от последните директни двубои е изненадващо в полза на лондончани. Брентфорд спечели последните две срещи през календарната 2025 година – с 3:1 през септември и зрелищното 4:3 през май. Последната победа на Юнайтед датира от октомври 2024 г., когато Алехандро Гарначо и Расмус Хойлунд донесоха успеха с 2:1 на „Олд Трафорд“. Историята обещава голове, като в четири от последните пет мача между тези съперници са паднали поне по три попадения.

