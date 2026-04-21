  • 21 апр 2026 | 14:00
Генчев води тренировката на Локомотив, отборът се готви за Септември (Сф)

Станислав Генчев и екипът му проведоха днешната тренировка на Локомотив (София). 45-годишният специалист продължава да изпълнява задълженията си, като отборът се готви за своя първи мач от плейофната фаза в efbet Лига - срещу Септември (София) в "Надежда".

Вчера собственикът на столичния клуб Веселин Стоянов беше категоричен пред Sportal.bg, че слуховете, че Генчев се е разделил с "железничарите" не са верни. Локомотив завърши на три точки от осмото място в редовния сезон, като за това роля изигра кошмарната загуба след обрат срещу Ботев (Враца) под Околчица. При равни точки с осмия Ботев (Пловдив), "червено-черните" щяха да имат предимство заради двете победи над "канарчетата" - 3:2 и 1:0.

Още от БГ Футбол

Бъдещите чуждестранни инвеститори в Локо (Пд) стопират продажбата на талант №1 в отбора

Бъдещите чуждестранни инвеститори в Локо (Пд) стопират продажбата на талант №1 в отбора

  • 21 апр 2026 | 09:34
  • 1568
  • 1
Левски иска три милиона евро за Кристиан Макун

Левски иска три милиона евро за Кристиан Макун

  • 21 апр 2026 | 09:29
  • 5769
  • 11
Крушарски: Сам не си говоря, интерес към Локо има само от мен

Крушарски: Сам не си говоря, интерес към Локо има само от мен

  • 21 апр 2026 | 09:24
  • 1711
  • 5
Живко Бояджиев: Битки като предстоящата каляват характера

Живко Бояджиев: Битки като предстоящата каляват характера

  • 21 апр 2026 | 08:14
  • 540
  • 0
Йордан Миленов: Да затвърдим добрите впечатления

Йордан Миленов: Да затвърдим добрите впечатления

  • 21 апр 2026 | 08:12
  • 460
  • 0
Светлин Станчев: Да продължим с добрите игри

Светлин Станчев: Да продължим с добрите игри

  • 21 апр 2026 | 08:09
  • 463
  • 0
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 6190
  • 1
Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 30805
  • 185
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 37825
  • 31
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 5363
  • 10
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 7840
  • 5
Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

  • 21 апр 2026 | 07:21
  • 4216
  • 5