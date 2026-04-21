Генчев води тренировката на Локомотив, отборът се готви за Септември (Сф)

Станислав Генчев и екипът му проведоха днешната тренировка на Локомотив (София). 45-годишният специалист продължава да изпълнява задълженията си, като отборът се готви за своя първи мач от плейофната фаза в efbet Лига - срещу Септември (София) в "Надежда".

Вчера собственикът на столичния клуб Веселин Стоянов беше категоричен пред Sportal.bg, че слуховете, че Генчев се е разделил с "железничарите" не са верни. Локомотив завърши на три точки от осмото място в редовния сезон, като за това роля изигра кошмарната загуба след обрат срещу Ботев (Враца) под Околчица. При равни точки с осмия Ботев (Пловдив), "червено-черните" щяха да имат предимство заради двете победи над "канарчетата" - 3:2 и 1:0.