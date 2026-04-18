Този път късметът не беше с Игор Тиаго и Брентфорд пак не стигна до успех

Брентфорд и Фулъм не успяха да се победят в лондонско дерби, с което беше открит 33-тия кръг на Премиър лийг. Двубоят на „Джитек Къмюнити Стейдиъм“ завърши при резултат 0:0, като и двата тима имаха своите шансове, но липсата на прецизност в завършващата фаза се оказа решаваща.

След това равенство домакините заема седмото място в класирането с актив от 48 точки. За водения от Кийт Андрюс тим това е пети пореден хикс в първенството, което може да попречи за евентуално класиране за евротурнирите, каквато е голямата цел на тима. От своя страна, Фулъм се намира на 12-та позиция с 45 точки, продължавайки колебливото си представяне в последно време.

Една от основните интриги в мача бе представянето на звездата на домакините Игор Тиаго. Бразилецът влезе в срещата с 21 гола в актива си от 32 изиграни мача, изоставайки само с едно попадение от лидера при голмайсторите Ерлинг Холанд (22). Въпреки че не успя да се разпише днес, Тиаго остава сериозен претендент за голмайсторския приз, като неговият xG (очаквани голове) за сезона е 19.74, а общо 39 от неговите 75 удара са били в очертанията на вратата.

Бившият нападател на Лудогорец, който в миналия кръг заби две попадения на Евертън, сега имаше малшанса неволно да попречи за попадение на своя тим малко преди края. Тогава с глава той спря удар на Кийн Люис-Потър, който летеше към мрежата на Бернд Лено. В последната минута на редовното време пък германският страж на Фулъм направи блестящо спасяване след изстрел отблизо на Данго Уатара, което беше и най-чистото положение в срещата.

Любопитен факт е, че мениджърът на Брентфорд Кийт Андрюс не извърши нито една смяна по време на целия двубой, въпреки интензивното темпо и важността на срещата, залагайки изцяло на своя стартов състав.

Пред Брентфорд предстои изключително тежка серия до края на кампанията, включваща гостувания на Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Ливърпул, както и домакинства на Уест Хам и Кристъл Палас. Фулъм пък ще мери сили с Астън Вила, Арсенал, Борнемут, Уулвърхамптън и Нюкасъл в опит да завърши сезона в горната половина на таблицата.