Компани: Играчите прегърнаха борбата и отхвърлиха всеки страх от контузия

Венсан Компани говори след впечатляващия обрат на неговия Байерн (Мюнхен) за победата с 4:3 в гостуването на Майнц 05 от 31-вия кръг на Бундеслигата. Баварците си бяха гарантирали титлата още миналия кръг, но решиха да не отпускат газта до края на шампионата и след като изоставаха с 0:3 на почивката, те се вдигнаха на щурм за крайния успех.

Байерн имаше нужда от изключителен обрат, за да пречупи Майнц

“Какво се обърка през първото полувреме? Всичко. Въпреки че първите 20 минути преди гола на Майнц не бяха толкова лоши. Имахме много владение на топката, но не успяхме да пробием в наказателното им поле. След това допуснахме три гола, а изглеждаше, че те могат да вкарат четири или пет.

Нямаше много анализи на полувремето. Всичко се свежда до качество и манталитет. Играчите прегърнаха борбата и отхвърлиха всеки страх от контузия, който можеше да ги спре. Те празнуваха, сякаш беше плейоф за оцеляване. Харесва ми това.

Майкъл Олисе постави летвата много високо. Щях да бъда разочарован, ако топката не беше влязла – и това е абсурдно. Не би трябвало да е норма, но той ни накара да свикнем с това”, каза Компани.

