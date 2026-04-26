Луис Енрике: Полуфиналът с Байерн вече започна

Луис Енрике говори с за победата на своя Пари Сен Жермен над тима на Анже в Лига 1 с класическото 3:0 в срещата от 31-вия кръг. Освен за успеха, който даде на парижани аванс от шест точки на върха, наставникът сподели мнението си и за предстоящия мач с Байерн (Мюнхен) от 1/2-финалите в Шампионската лига, където отборът от френската столица също е актуален носител на трофея.

величихме преднината си пред Ленс с още две точки и, което е по-важно, демонстрирахме способността си да играем на високо ниво. Не е лесно: ако започнеш мача твърде спокойно и отпуснато, може да се сблъскаш с проблеми в Анже. Но ние започнахме много активно. В крайна сметка мачът мина гладко, защото си свършихме добре работата. Слънчевото време и предстоящият мач срещу Байерн са типични ситуации, при които може да се сблъскате с трудности. Но нямаше такива и това показва, че сме готови за полуфиналите.

Изгонването на Рамос беше по-скоро инцидент. За първи път виждам нападател да бъде изгонен без намерение да наруши правилата. Но нека бъдем честни: полуфиналът с Байерн вече започна — няма да навлизам в подробности. Разполагаме с всичко наведнъж: невероятни играчи, отбор от топ ниво, много конкурентен клуб, фенове, които винаги са с нас, град като Париж, който отдавна искаше да спечели Шампионската лига... Ще играем на този полуфинал срещу най-добрия отбор в Европа, но ние сме настоящите шампиони и искаме да останем такива”, каза Енрике.

