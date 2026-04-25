20 милиона евро, които лишиха Сам Бърд от място във Формула 1

Бившият тест пилот на Мерцедес във Формула 1, Сам Бърд, разкри как Маркус Ериксон и осигуреното от него финансиране в размер на 20 милиона евро са му попречили да си осигури титулярно място в Кетърам през 2014 година.

Бърд, който е най-известен с 11-те си сезона във Формула Е, прекара няколко сезона в Мерцедес, като записа множество тестове за базирания в Бракли отбор.

Първата му поява в болид от Формула 1 беше по време на теста за млади пилоти в Абу Даби в края на сезон 2010, преди да напусне „Сребърните стрели“ в края на 2013 г.

Британецът е бил наясно, че титулярно място в Mercedes е малко вероятно, но е водел успешни разговори с по-малкия отбор Кетърам за сезон 2014. Въпреки че Бърд все още не е бил подписал договор, той е бил оптимист за шансовете си, преди да бъде изваден от симулатора по време на първата си сесия и информиран, че услугите му вече не са необходими.

В крайна сметка през 2014 за Кетърам кара Маркус Ериксон, който е осигурил 20 милиона евро – сума, с която Бърд просто не е можел да се конкурира. От този момент нататък Бърд осъзнава, че място във Формула 1 вероятно вече не е постижима цел.

Запитан в YouTube канала на Лукас Стюарт кога е осъзнал, че място във Формула 1 е малко вероятно, Бърд обясни: „Точно бях завършил втори в GP2 с нов отбор. Мисля, че спечелих шест състезания през онази година, но за Формула 1 в Мерцедес това просто нямаше как да се случи. По онова време Мерцедес всъщност нямаха младежка програма. Аз бях там няколко години по-рано и бях човек на Рос Браун, а не на Тото Волф.

„Говорих с Кетърам и отидох на техния симулатор. Нещата изглеждаха наистина добре за преминаване при тях за 2014.

„Докато правех първата си сесия на симулатора там – не бях подписал нищо, но изглеждаше обещаващо – ме измъкнаха от симулатора и ми казаха: „Виж, услугите ти вече не са необходими, защото ще дойде един човек на име Маркус Ериксон, който носи 20 милиона евро.

„Именно в този момент, тъй като аз не бях осигурил никакви пари, си помислих: „Това никога няма да се случи“. Така че трябваше да търся алтернативни пътища към платения професионален моторен спорт. И това на практика беше краят на Формула 1 за мен.“

Снимки: Imago