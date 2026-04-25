Монтоя: Ред Бул да забрани на Верстапен да кара извън Формула 1

  • 25 апр 2026 | 15:08
Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя е на мнение, че от Ред Бул трябва да забранят на Макс Верстапен да участва в състезания извън световния шампионат. Поводът за реакцията на колумбиеца е тежката катастрофа в последното състезание от NLS на „Нюрбургринг“, в което участва Макс, в която загина финландският пилот Юха Миетинен.

Това беше третото участие на Верстапен на Северната дъга след дебюта му там в края на миналата година и през март 2026.

„Имам въпрос относно това – заяви Монтоя в подкаста си. – Знам, че това, което се случи в последното състезание е ужасно. Но мислите ли, че в Ред Бул ще преосмислят решението си да разрешат на Макс да се състезава на „Нюрбургринг“? Не, защото се страхуват да не го загубят.“

На въпроса дали Ред Бул трябва да наложи забрана на такива участия на Верстапен извън Формула 1, Монтоя беше категоричен.

„На сто процента. Не, извинете, на 200 процента съм сигурен – обясни Хуан Пабло. – Може да стане катастрофа и Макс да счупи ръка или крак.

„Парите, които са инвестирани от Ред Бул в Макс, би трябвало да са достатъчна причина да му кажат: „Виж, дадохме ти шанс, но след този инцидент си променихме мнението и мислим, че това не трябва да се случва.

„Ако аз бях на мястото на шефа на Ред Бул щях да направя точно това. Щях да се обадя на Макс и да му кажа повече да не се качва в тази кола. Мисля, че това е нещо, което трябва да бъде прегледано внимателно.“

Снимки: Imago

