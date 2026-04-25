Ръсел: Разпределението на силите може да се промени в Канада

Промяна в разпределението на силите във Формула 1 може да настъпи за Гран При на Канада в Монреал, а не още в Маями в началото на май. Това е прогнозата на пилота на Мерцедес Джордж Ръсел.

„Както знаете, нашият тим сега е в силна позиция. Обикновено отборите правят първите сериозни промени и подобрения по колите в Маями, но този сезон, заради промените в календара, това ще стане в Монреал – обясни британецът. – Може би в Канада ще видим промяна в разпределението на силите.

A little halo slide, or would you just hurdle it? 👀



Here's how every driver gets out of the car... stick around for the ending 😆#F1 pic.twitter.com/2G918351MZ — Formula 1 (@F1) April 22, 2026

„Възможно е, някой от нашите преследвачи да намали разликата с нас. Но ние също имаме нови неща за Канада.

„Благодарение на новите правила състезанията станаха по-интересни, но и много сложни за пилотите. Смятам, че във ФИА положиха сериозни усилия, за да опростят регламента, но се надявам, че и след промените ние ще останем на върха. Докато ние сме начело, нищо друго не ме интересува.“

Култард: Маями няма да покаже реалния ефект от промените в правилата

Монтоя: Ред Бул да забрани на Верстапен да кара извън Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages