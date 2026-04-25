Заместникът на Ламбиазе идва от Ферари?

Бившият съветник на Ред Бул във Формула 1 доктор Хелмут Марко обяви, че в тима вече са намерили заместник на Джанпиеро Ламбиазе и той ще дойде от Ферари.

Състезателният инженер на Макс Верстапен ще напусне бившите шампиони най-късно в края на 2027 и от 2028 ще работи в Макларън, където ще е състезателен директор и ще работи под ръководството на Андреа Стела.

Макларън вече привлече други две важни фигури от Ред Бул – Роб Маршъл и Уил Кортни.

„Другите отбори винаги се опитват да привлекат успешните служители – обясни доктор Марко пред OE24. – Ламбиазе стана известен заради Макс. Сега обаче неговият заместник идва от Ферари.“

Бившият пилот намекна, че в Милтън Кийнс не са били изненадани от решението на Ламбиазе да си тръгне, но доктор Марко не посочи конкретни имена сред инженерите, които работят в Маранело.

