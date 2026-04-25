Жан Алези разби изключително скъп болид в Монако

Бившият пилот във Формула 1 Жан Алези разби вчера изключително скъп болид Ферари в тренировъчните сесии за Историческата Гран При на Монако.

Алези се състезава за Ферари между 1991 и 1995, а днес кара Ферари 312/69 от сезон 1969 година – колата, с която се е състезавал Крис Еймън.

Французинът катастрофира след излизането от тунела, в зоната за спиране за първия шикан, като ударът в предпазните мантинели повреди сериозно предницата на колата.

Болидът принадлежи на все още неизвестен колекционер, но прогнозите са супер скъп ремонт не се оправдаха, тъй като механиците на Methusalem Racing възстановиха колата и днес Алези се върна на трасето.

Incroyable travail des mécaniciens du Methusalem Racing qui ont réparé la Ferrari 312 de Jean Alesi 👏



Le Français est de retour en piste ce matin 👊🇫🇷#GrandPrixMonacoHistorique #MonacoCircuit pic.twitter.com/bt8wLFSqSk — Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) April 25, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages