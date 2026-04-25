В Пирели очакват повече състезания с по два бокса

Първите стартове от сезон 2026 във Формула 1 бяха доминирани от стратегии с по един бокс за всеки пилот, но от доставчика на гуми в световния шампионат Пирели очакват това да се промени.

„В един момент ще започнем да виждаме различия в отделните стратегии – прогнозира Марио Изола пред списание auto motor und sport. – Събрали сме цялата възможна информация от отборите за новите коли. Искахме да знаем къде е лимитът на болидите за новия сезон.“

Заместникът на Ламбиазе идва от Ферари?

Първите данни от сезон 2026 обаче подсказват, че може би в Пирели са подходили твърде консервативно по отношение гумите за тази кампания.

„Развитието на гумите не беше лесно, ние работихме само с колите, които симулираха показателите на новите автомобили – уточни Изола. – Новите коли имат активна аеродинамика. И сега не правите, а другите участъци от пистата са ограничаващият фактор за представянето им.

Ръсел: Разпределението на силите може да се промени в Канада

„Сега пилотите разполагат с около 10 процента по-ниско ниво на сцепление – заради промените в аеродинамиката и по-тесните гуми. Но в един момент инженерите ще открият по-ефективен начин за зареждане на батериите и колите отново ще станат по-бързи в завоите. И стратегията отново ще е важен елемент във всяко едно състезание.“

Снимки: Imago