Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за "сините"
В Пирели очакват повече състезания с по два бокса

  • 25 апр 2026 | 17:45
Първите стартове от сезон 2026 във Формула 1 бяха доминирани от стратегии с по един бокс за всеки пилот, но от доставчика на гуми в световния шампионат Пирели очакват това да се промени.

„В един момент ще започнем да виждаме различия в отделните стратегии – прогнозира Марио Изола пред списание auto motor und sport. – Събрали сме цялата възможна информация от отборите за новите коли. Искахме да знаем къде е лимитът на болидите за новия сезон.“

Първите данни от сезон 2026 обаче подсказват, че може би в Пирели са подходили твърде консервативно по отношение гумите за тази кампания.

„Развитието на гумите не беше лесно, ние работихме само с колите, които симулираха показателите на новите автомобили – уточни Изола. – Новите коли имат активна аеродинамика. И сега не правите, а другите участъци от пистата са ограничаващият фактор за представянето им.

„Сега пилотите разполагат с около 10 процента по-ниско ниво на сцепление – заради промените в аеродинамиката и по-тесните гуми. Но в един момент инженерите ще открият по-ефективен начин за зареждане на батериите и колите отново ще станат по-бързи в завоите. И стратегията отново ще е важен елемент във всяко едно състезание.“

Снимки: Imago

