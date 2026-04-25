  Марк Маркес отрече да е нарушавал правилата

Марк Маркес отрече да е нарушавал правилата

  • 25 апр 2026 | 19:45
Световният шампион в MotoGP Марк Маркес отговори на твърденията, че е трябвало да бъде наказан за влизането си в бокса по време на спринта на „Херес“ днес, който той спечели. И Марк е уверен, че не е създал опасна ситуация.

Ключов за успеха му днес се оказа моментът, в който той влезе в бокса, за да смени мотоциклета си.

Марк Маркес: Това е първата ми победа след падане

Пет обиколки преди края на състезанието Марк се движеше втори и първоначално беше решил да остане за още една обиколка със сухите гуми, но падна в последния завой и веднага промени плановете си.

Маркес изчака всички пилоти, които бяха на пистата да минат покрай него, след което обаче мина през тревните площи, за влезе в бокса, тъй като вече беше подминал входа на пита, който е преди последния завой.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"

Стюардите решиха да не разследват този инцидент, а след като Маркес се върна на пистата той догони и изпревари Фермин Алдегер и съотборника си в Дукати Пеко Баная, за да спечели спринта, който минути преди това изглеждаше загубен.

„Не знам, прочетете правилата – обясни Маркес, когато беше запитан дали не е направил нарушение. – Стюардите казват, че ако не си спечелил време, ако не си създал опасна ситуация и не си пресякъл някой завой, то не си нарушил правилата. Нямам какво друго да кажа.

Йоан Зарко: Марк не спази правилата и не трябва да е победител в спринта

„Знам, че не мога да рестартирам двигателя на пистата и не те трябва да създавам опасна ситуация, когато се връщам на трасето. Затова изчаках и поех към бокса.“

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Снимки: Gettyimages

