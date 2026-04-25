Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за "сините"
Марк Маркес: Това е първата ми победа след падане

  • 25 апр 2026 | 17:29
Марк Маркес: Това е първата ми победа след падане

Чисто статистически днешната победа на Марк Маркес в спринта на „Херес“ изглежда протоколна, след като испанецът стартира от полпозишъна и триумфира с аванс от малко над три секунди пред съотборника си в Дукати Франческо Баная.

В действителност обаче световният шампион имаше доста атрактивен следобед, който включваше и едно падане, когато дъждът над пистата се засили малко след средата на дистанцията от 12 обиколки. По неговите думи обаче това е бил решаващият момент, тъй като това падане му е дало шанса да влезе в бокса и да премине към мотора за мокра писта и по-късно да спечели.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"
„Не мисля, че някога съм печелил по-щуро състезание. Това е първата ми победа след падане. Вярно е, че аз паднах в правилния завой в правилния момент. В тази обиколка мислех да вляза в бокса, но Алекс (Маркес) беше начело и той остана на пистата, а аз направих грешката да го последвам. Някой днес ми даде този допълнителен късмет да падна в последния завой. След това изчаках всички да минат и знаех, че това беше единственият ми шанс да сложа гумите за мокро. Впоследствие видях, че съм трети, когато минах през старт-финалната права и просто натиснах, щастлив съм с тази победа“, каза Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Монтоя: Ред Бул да забрани на Верстапен да кара извън Формула 1

Жоан Мир отнесе очаквано наказание за Гран При на Испания

Дъждът спря атаката на Еванс в рали „Канарски острови“

Фернандо Алонсо: Надявам се това да не е последният ми сезон във Формула 1

Хорнър се появи в падока на MotoGP

Марк Маркес триумфира в мократа квалификация на "Херес" за първи пол за сезона

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Ливърпул 2:1 Кристъл Палас, скандален гол за гостите

Хетафе 0:1 Барселона, каталунците пропуснаха да удвоят

