Марк Маркес: Това е първата ми победа след падане

Чисто статистически днешната победа на Марк Маркес в спринта на „Херес“ изглежда протоколна, след като испанецът стартира от полпозишъна и триумфира с аванс от малко над три секунди пред съотборника си в Дукати Франческо Баная.

В действителност обаче световният шампион имаше доста атрактивен следобед, който включваше и едно падане, когато дъждът над пистата се засили малко след средата на дистанцията от 12 обиколки. По неговите думи обаче това е бил решаващият момент, тъй като това падане му е дало шанса да влезе в бокса и да премине към мотора за мокра писта и по-късно да спечели.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"

„Не мисля, че някога съм печелил по-щуро състезание. Това е първата ми победа след падане. Вярно е, че аз паднах в правилния завой в правилния момент. В тази обиколка мислех да вляза в бокса, но Алекс (Маркес) беше начело и той остана на пистата, а аз направих грешката да го последвам. Някой днес ми даде този допълнителен късмет да падна в последния завой. След това изчаках всички да минат и знаех, че това беше единственият ми шанс да сложа гумите за мокро. Впоследствие видях, че съм трети, когато минах през старт-финалната права и просто натиснах, щастлив съм с тази победа“, каза Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

Снимки: Gettyimages