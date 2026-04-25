ЦСКА срещу Левски за начало на плейофите! Очаквания, шествия и съставите за дербито
  3. Хорнър се появи в падока на MotoGP

Хорнър се появи в падока на MotoGP

  • 25 апр 2026 | 13:29
Бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър се появи в падока на MotoGP на испанската писта „Херес“. Британецът беше уволнен от тима на бившите световни шампиони след Гран При на Великобритания миналата година и оттогава насам прави усилени опити да се върне във Формула 1, като до момента не е успял да постигне пробив.

Последно Хорнър беше спряган за това, че ще оглави група инвеститори, които да купят от Otro Capital дела от 24% в Алпин, но наскоро се появи информация, че лично големият шеф на Рено Франсоа Прово го е информирал, че тази сделка няма да получи одобрението на автомобилния гигант.

Тв камерите уловиха днес Хорнър в бокса на заводския тим на Хонда, като Кристиан водеше задълбочен разговор с президента на Хонда Рейсинг Корпорейшън (HRC) Коджи Ватанабе. Двамата поддържат отлични отношения от времето, когато Хонда доставяше двигатели на Ред Бул във Формула 1.

Либърти Медия купи наскоро носителя на търговските права на MotoGP, а бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер беше начело на групата инвеститори, които купиха отбора Тех3 КТМ и след това италианецът стана главен изпълнителен директор на компанията.

Снимки: Imago

