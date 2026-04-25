Йоан Зарко: Марк не спази правилата и не трябва да е победител в спринта

Пилотът на LCR Хонда Йоан Зарко сподели своето мнение, че победата на Марк Маркес в днешния спринт на пистата „Херес“ е нередовна заради начина, по който испанецът влезе в бокса да смени своя мотор в края на осмата обиколка.

🤯 @marcmarquez93 HAS CRASHED BUT HAS MADE IT TO THE BOX TO CHANGE BIKES#SpanishGP 🇪🇸 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026

Маркес вече беше подминал подхода за пит-лейна, но падна в последния завой, след като изгуби сцепление върху мократа писта. Световният шампион се изправи, но вместо да продължи по пистата за още една обиколка, той пресече трасето и влезе в бокса, за да смени машината си, а според Зарко тези действия на Маркес не отговарят съвсем на правилата и поради тази причина неговата победа не трябва да се брои.

„За мен той не трябваше да печели, защото когато падна в последния завой, това означава, че той вече беше решил да не влиза в бокса. Така че, ако той е с 13-ия завой и след това влезе в бокса, това означава, че той се връща назад, а това не се прави на писта.



„Ако няма наказание, ще е много странно. Тогава хората ще кажат, че той знае правила по-добре от всички останали, но не мисля, че е така. Той просто имаше много късмет. За мен той не трябва да е победителя, но ще видим какво ще решат стюардите. Той пое огромен риск, защото иначе трябваше да направи още една обиколка.



„Може би той пак щеше да е по-бърз от другите, но нямаше да спечели. За победата или подиума, спирането в бокса трябваше да е обиколка по-рано. Аз мисля, че той не трябваше да печели това състезание, защото вече беше взел решението си да не спира в бокса, но го промени след падането си, което нормално не трябва да е възможно“, каза Зарко пред френския Canal+.

Снимки: Gettyimages