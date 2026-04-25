Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за “сините”
  3. Йоан Зарко: Марк не спази правилата и не трябва да е победител в спринта

Йоан Зарко: Марк не спази правилата и не трябва да е победител в спринта

  • 25 апр 2026 | 18:00
Йоан Зарко: Марк не спази правилата и не трябва да е победител в спринта

Пилотът на LCR Хонда Йоан Зарко сподели своето мнение, че победата на Марк Маркес в днешния спринт на пистата „Херес“ е нередовна заради начина, по който испанецът влезе в бокса да смени своя мотор в края на осмата обиколка.

Маркес вече беше подминал подхода за пит-лейна, но падна в последния завой, след като изгуби сцепление върху мократа писта. Световният шампион се изправи, но вместо да продължи по пистата за още една обиколка, той пресече трасето и влезе в бокса, за да смени машината си, а според Зарко тези действия на Маркес не отговарят съвсем на правилата и поради тази причина неговата победа не трябва да се брои.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"

„За мен той не трябваше да печели, защото когато падна в последния завой, това означава, че той вече беше решил да не влиза в бокса. Така че, ако той е с 13-ия завой и след това влезе в бокса, това означава, че той се връща назад, а това не се прави на писта.

„Ако няма наказание, ще е много странно. Тогава хората ще кажат, че той знае правила по-добре от всички останали, но не мисля, че е така. Той просто имаше много късмет. За мен той не трябва да е победителя, но ще видим какво ще решат стюардите. Той пое огромен риск, защото иначе трябваше да направи още една обиколка.

„Може би той пак щеше да е по-бърз от другите, но нямаше да спечели. За победата или подиума, спирането в бокса трябваше да е обиколка по-рано. Аз мисля, че той не трябваше да печели това състезание, защото вече беше взел решението си да не спира в бокса, но го промени след падането си, което нормално не трябва да е възможно“, каза Зарко пред френския Canal+.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Монтоя: Ред Бул да забрани на Верстапен да кара извън Формула 1

Жоан Мир отнесе очаквано наказание за Гран При на Испания

Дъждът спря атаката на Еванс в рали „Канарски острови“

Фернандо Алонсо: Надявам се това да не е последният ми сезон във Формула 1

Хорнър се появи в падока на MotoGP

Марк Маркес триумфира в мократа квалификация на "Херес" за първи пол за сезона

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Ливърпул 2:1 Кристъл Палас, скандален гол за гостите

Хетафе 0:1 Барселона, каталунците пропуснаха да удвоят

