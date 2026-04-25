ЦСКА срещу Левски за начало на плейофите! Очаквания, шествия и съставите за дербито
Дъждът спря атаката на Еванс в рали „Канарски острови"

  • 25 апр 2026 | 13:47
Дъждът, който хвана Елфин Еванс (Тойота) в последната сутрешна отсечка днес от рали „Канарски острови“, спря атаката на уелсеца към първото място в състезанието.

Еванс спечели първите две съботни етапа и излезе на 10,3 секунди от лидера Себастиен Ожие (Тойота) и на 4,9 зад Оливър Солберг (Тойота).

Но в етапа „Моя – Галдар 1“ (28,9 км) преваляване хвана Еванс в средата на етапа, а неговите съперници срещнаха дъжда едва на финала на отсечката. Солберг спечели етапа с аванс от 0,1 секунди пред Ожия, а Еванс остана трети – 8 секунди.

Така, след първите три отсечки днес Ожие остава начело, на 5,3 секунди пред Солберг, а Еванс е трети, вече на 18,2 секунди.

Уелсецът успя да се откъсне пред двамата си съотборници Сами Паяри и Такамото Кацута, които са на 25,8 и на 31,6 секунди от него.

Днес шести излезе Адриен Фурмо, който води атаката на Хюндай и се откъсна пред Дани Сордо, но французинът е на почти минута и 30 секунди зад Ожие. Но в битката на Хюндай Тиери Нювил догони Сордо и разликата между двамата е само 7,1 секунди.

От сутринта пилотите изкараха една напълно суха отсечка – първата, във втората имаше много мокри участъци, но не валеше, а в третата имаше кратки и не много силни превалявания, но всички караха със сликове.

Снимки: Gettyimages

