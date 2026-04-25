Жоан Мир отнесе очаквано наказание за Гран При на Испания

Жоан Мир ще трябва да мине два пъти през дългата обиколка в началната фаза на утрешната Гран При на Испания, след като беше наказан от стюардите на MotoGP за игнориране на черния флаг в оранжев диск в хода на втората свободна тренировка на „Херес“ по-рано днес.

Световният шампион за 2020 година падна във втория завой десет минути след началото на мократа сесия на „Херес“, след което се изправи и продължи, въпреки че по мотора му имаше сериозни поражения. Съответно на него му беше показан черния флаг с оранжев диск, който сигнализира за механична повреда и задължа пилота моментално да се отстрани от състезателната повърхност.

Update on this, @JoanMirOfficial will have to serve a Double Long Lap penalty on Sunday for this one 👀⚠️#SpanishGP 🇪🇸 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026

Въпреки това Мир продължи да се движи по пистата и стигна до бокса на Хонда, което никак не се хареса на състезателния директор. Той веднага сигнализира на стюардите за случилото се, които обявиха, че ще разследват случая след края на квалификацията.

Очаквано това разследване доведе до наказание за Мир, който ще трябва да премине два пъти през дългата обиколка в началните етапи на утрешното състезание на „Херес“. Заводският пилот на Хонда запазва своята 14-та позиция на стартовата решетка за спринта и основната надпревара в Испания.

Снимки: Gettyimages