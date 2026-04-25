Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу Левски за начало на плейофите! Очаквания, шествия и съставите за дербито
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Жоан Мир отнесе очаквано наказание за Гран При на Испания

Жоан Мир отнесе очаквано наказание за Гран При на Испания

  • 25 апр 2026 | 14:30
  • 229
  • 0
Жоан Мир ще трябва да мине два пъти през дългата обиколка в началната фаза на утрешната Гран При на Испания, след като беше наказан от стюардите на MotoGP за игнориране на черния флаг в оранжев диск в хода на втората свободна тренировка на „Херес“ по-рано днес.

Световният шампион за 2020 година падна във втория завой десет минути след началото на мократа сесия на „Херес“, след което се изправи и продължи, въпреки че по мотора му имаше сериозни поражения. Съответно на него му беше показан черния флаг с оранжев диск, който сигнализира за механична повреда и задължа пилота моментално да се отстрани от състезателната повърхност.

Въпреки това Мир продължи да се движи по пистата и стигна до бокса на Хонда, което никак не се хареса на състезателния директор. Той веднага сигнализира на стюардите за случилото се, които обявиха, че ще разследват случая след края на квалификацията.

Очаквано това разследване доведе до наказание за Мир, който ще трябва да премине два пъти през дългата обиколка в началните етапи на утрешното състезание на „Херес“. Заводският пилот на Хонда запазва своята 14-та позиция на стартовата решетка за спринта и основната надпревара в Испания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

  • 25 апр 2026 | 07:30
  • 3595
  • 0
  • 24 апр 2026 | 21:04
  • 1417
  • 0
  • 24 апр 2026 | 20:40
  • 4027
  • 1
  • 24 апр 2026 | 19:09
  • 1216
  • 0
  • 24 апр 2026 | 19:00
  • 1318
  • 0
  • 24 апр 2026 | 17:58
  • 1327
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 31524
  • 131
  • 25 апр 2026 | 14:55
  • 13040
  • 14
  • 25 апр 2026 | 11:07
  • 22539
  • 24
  • 25 апр 2026 | 10:48
  • 6242
  • 2
  • 25 апр 2026 | 14:51
  • 1785
  • 1
  • 25 апр 2026 | 08:50
  • 14031
  • 6