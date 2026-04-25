Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу Левски за начало на плейофите! Очаквания, шествия и съставите за дербито
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Фернандо Алонсо: Надявам се това да не е последният ми сезон във Формула 1

  • 25 апр 2026 | 13:42
  • 822
  • 0

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо заяви, че се надявам настоящият сезон 2026 да не е неговият последен в световния шампион, в който той се състезава от 2001 година насам, с две прекъсвания.

От началото на кампанията испанецът е закован в дъното на класирането, където се бори предимно със съотборника си в Астън Мартин Ланс Строл. На фона на това представяне на тима от Силвърстоун мнозина започнаха да си задават въпроса дали Алонсо, който през лятото ще навърши 45 години, ще продължи да кара във Формула 1 и през сезон 2027.

Алонсо и Строл се "забавляват" в шампионата на Астън Мартин

Самият двукратен шампион даде отговор на този въпрос при появата си на историческата Гран При на Монако, която се провежда в Княжеството този уикенд. Испанецът обясни, че все още се чувства мотивиран и щастлив, когато е зад волана и добави, че се надява да продължи във Формула 1 и след края на 2026 година.

„Трудно е да се каже. Обичам това, което правя. Участвах в първото ми състезание, когато бях на три годинки, а вече наближавам 45, така че 41 години от моя живот са минали зад волана. Моментът, в който ще трябва да спра със състезанията, ще бъде много труден за приемане. Смятам, че времето ще покаже, ще го усетя. Засега не смятам, че този момент е дошъл, чувствам се конкурентоспособен, чувствам се мотивиран и щастлив, когато карам, така че се надявам това да не е последният ми сезон“, заяви Алонсо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

  • 25 апр 2026 | 07:30
  • 3594
  • 0
Повреда дръпна Николай Грязин назад на Канарските острови

  • 24 апр 2026 | 21:04
  • 1417
  • 0
Себастиен Ожие се откъсна в челото на рали "Канарски острови"

  • 24 апр 2026 | 20:40
  • 4027
  • 1
От Тракхаус Априлия потвърдиха раздялата с Ай Огура

  • 24 апр 2026 | 19:09
  • 1215
  • 0
Наказаха Хорхе Мартин след петъчните тренировки преди Гран При на Испания

  • 24 апр 2026 | 19:00
  • 1318
  • 0
Какво знаем за фаталната катастрофа на "Нюрбургринг" миналата събота

  • 24 апр 2026 | 17:58
  • 1326
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 30857
  • 131
11-те на ЦСКА и Левски, "червените" с много резерви, "сините" с трима дефанзивни халфа и без таран

  • 25 апр 2026 | 14:55
  • 12445
  • 14
Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

  • 25 апр 2026 | 11:07
  • 22382
  • 24
Петров: Трябва да бъдем пример за младото поколение

  • 25 апр 2026 | 10:48
  • 6203
  • 2
Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

  • 25 апр 2026 | 14:51
  • 1687
  • 1
Кошмарът на Реал Мадрид: шпалир или празненство в "Ел Класико"

  • 25 апр 2026 | 08:50
  • 13966
  • 6