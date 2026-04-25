Фернандо Алонсо: Надявам се това да не е последният ми сезон във Формула 1

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо заяви, че се надявам настоящият сезон 2026 да не е неговият последен в световния шампион, в който той се състезава от 2001 година насам, с две прекъсвания.

От началото на кампанията испанецът е закован в дъното на класирането, където се бори предимно със съотборника си в Астън Мартин Ланс Строл. На фона на това представяне на тима от Силвърстоун мнозина започнаха да си задават въпроса дали Алонсо, който през лятото ще навърши 45 години, ще продължи да кара във Формула 1 и през сезон 2027.

Самият двукратен шампион даде отговор на този въпрос при появата си на историческата Гран При на Монако, която се провежда в Княжеството този уикенд. Испанецът обясни, че все още се чувства мотивиран и щастлив, когато е зад волана и добави, че се надява да продължи във Формула 1 и след края на 2026 година.

„Трудно е да се каже. Обичам това, което правя. Участвах в първото ми състезание, когато бях на три годинки, а вече наближавам 45, така че 41 години от моя живот са минали зад волана. Моментът, в който ще трябва да спра със състезанията, ще бъде много труден за приемане. Смятам, че времето ще покаже, ще го усетя. Засега не смятам, че този момент е дошъл, чувствам се конкурентоспособен, чувствам се мотивиран и щастлив, когато карам, така че се надявам това да не е последният ми сезон“, заяви Алонсо.

Снимки: Gettyimages