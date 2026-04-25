Пеко Баная: Днес рискът се отплати

Франческо Баная беше един от първите пилоти, които смениха своите мотори в хода на спринтовата надпревара на „Херес“, което беше в основата на второто място, което италианецът завоюва.

Малко преди старта на спринта в Андалусия над пистата започна да прикапва, а след началото на надпреварата дъждът започна да се усилва. Баная избра да смени своя мотор в края на осмата обиколка, след което поведе за кратко преди да бъде изпреварен от съотборника си Марк Маркес, който впоследствие спечели пред италианеца.

„Щом видях, че започва да капе преди старта, си помислих, че трябва да сложа по-светъл визьор, защото никога не се знае какво ще стане. След това, когато заваля, аз имах нужда от няколко обиколки, за да разбера условията и в един момент просто реших да рискувам и да вляза в бокса, а каквото стане, стане. После се опитах да последвам Марк, но видях, че дъждът се засилва и просто исках да завърша. Второто място е страхотен резултат след това, което се случи вчера и днес сутринта. Благодаря на отбора за неговата работа, днес рискът се отплати, така че съм щастлив“, обясни Баная.

