Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за “сините”
  Пеко Баная: Днес рискът се отплати

Пеко Баная: Днес рискът се отплати

  • 25 апр 2026 | 17:17
Франческо Баная беше един от първите пилоти, които смениха своите мотори в хода на спринтовата надпревара на „Херес“, което беше в основата на второто място, което италианецът завоюва.

Малко преди старта на спринта в Андалусия над пистата започна да прикапва, а след началото на надпреварата дъждът започна да се усилва. Баная избра да смени своя мотор в края на осмата обиколка, след което поведе за кратко преди да бъде изпреварен от съотборника си Марк Маркес, който впоследствие спечели пред италианеца.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"

„Щом видях, че започва да капе преди старта, си помислих, че трябва да сложа по-светъл визьор, защото никога не се знае какво ще стане. След това, когато заваля, аз имах нужда от няколко обиколки, за да разбера условията и в един момент просто реших да рискувам и да вляза в бокса, а каквото стане, стане. После се опитах да последвам Марк, но видях, че дъждът се засилва и просто исках да завърша. Второто място е страхотен резултат след това, което се случи вчера и днес сутринта. Благодаря на отбора за неговата работа, днес рискът се отплати, така че съм щастлив“, обясни Баная.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Монтоя: Ред Бул да забрави на Верстапен да кара извън Формула 1
  • 25 апр 2026 | 15:08

Жоан Мир отнесе очаквано наказание за Гран При на Испания
  • 25 апр 2026 | 14:30

Дъждът спря атаката на Еванс в рали „Канарски острови"
  • 25 апр 2026 | 13:47

Фернандо Алонсо: Надявам се това да не е последният ми сезон във Формула 1
  • 25 апр 2026 | 13:42

Хорнър се появи в падока на MotoGP

Марк Маркес триумфира в мократа квалификация на "Херес" за първи пол за сезона
  • 25 апр 2026 | 12:45

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"
  • 25 апр 2026 | 17:57

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец
  • 25 апр 2026 | 18:22

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката
  • 25 апр 2026 | 18:36

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място
  • 25 апр 2026 | 15:15

Ливърпул 2:1 Кристъл Палас, скандален гол за гостите
  • 25 апр 2026 | 16:59

Хетафе 0:1 Барселона, каталунците пропуснаха да удвоят
  • 25 апр 2026 | 17:15

