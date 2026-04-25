Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Херес"

  • 25 апр 2026 | 16:48
Въпреки че записа своята трета нула в четири спринта от началото на сезона в MotoGP, Марко Бедзеки остава начело на генералното класиране преди утрешното състезание за Гран При на Испания.

След спринта на „Херес“ пилотът на Априлия е лидер с 81 точки и аванс от четири пред съотборника си Хорхе Мартин, който също не завърши в късата надпревара в Андалусия. Трети в подреждането е Педро Акоста с 60 пункта, а победителят от спринта Марк Маркес е четвърти с 57 точки.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Херес“:

  1. Марко Бедзеки – 81 точки

  2. Хорхе Мартин – 77

  3. Педро Акоста – 60

  4. Марк Маркес – 57

  5. Фабио Ди Джанантонио – 55

  6. Раул Фернандес – 44

  7. Ай Огура – 37

  8. Франческо Баная – 34

  9. Алекс Маркес – 28

  10. Лука Марини – 24

  11. Брад Биндър – 23

  12. Енеа Бастианини – 22

  13. Франко Морбидели – 21

  14. Йоан Зарко – 15

  15. Фермин Алдегер – 13

  16. Фабио Куартараро – 9

  17. Диого Морейра – 9

  18. Алекс Ринс – 3

  19. Жоан Мир – 3

  20. Топрак Разгатлиоглу – 1

  21. Аугусто Фернандес – 0

  22. Джак Милър – 0

  23. Маверик Винялес – 0

  24. Микеле Пиро – 0

  25. Лоренцо Савадори – 0

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
