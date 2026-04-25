Въпреки че записа своята трета нула в четири спринта от началото на сезона в MotoGP, Марко Бедзеки остава начело на генералното класиране преди утрешното състезание за Гран При на Испания.
След спринта на „Херес“ пилотът на Априлия е лидер с 81 точки и аванс от четири пред съотборника си Хорхе Мартин, който също не завърши в късата надпревара в Андалусия. Трети в подреждането е Педро Акоста с 60 пункта, а победителят от спринта Марк Маркес е четвърти с 57 точки.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Херес“:
Марко Бедзеки – 81 точки
Хорхе Мартин – 77
Педро Акоста – 60
Марк Маркес – 57
Фабио Ди Джанантонио – 55
Раул Фернандес – 44
Ай Огура – 37
Франческо Баная – 34
Алекс Маркес – 28
Лука Марини – 24
Брад Биндър – 23
Енеа Бастианини – 22
Франко Морбидели – 21
Йоан Зарко – 15
Фермин Алдегер – 13
Фабио Куартараро – 9
Диого Морейра – 9
Алекс Ринс – 3
Жоан Мир – 3
Топрак Разгатлиоглу – 1
Аугусто Фернандес – 0
Джак Милър – 0
Маверик Винялес – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
Снимки: Sportal.bg