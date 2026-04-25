Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Херес"

Въпреки че записа своята трета нула в четири спринта от началото на сезона в MotoGP, Марко Бедзеки остава начело на генералното класиране преди утрешното състезание за Гран При на Испания.

THE SPRINT OF SURVIVAL



Brad Binder and now Marco Bezzecchi have gone down 🤯#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/nznHCHcSi8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026

След спринта на „Херес“ пилотът на Априлия е лидер с 81 точки и аванс от четири пред съотборника си Хорхе Мартин, който също не завърши в късата надпревара в Андалусия. Трети в подреждането е Педро Акоста с 60 пункта, а победителят от спринта Марк Маркес е четвърти с 57 точки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Херес“:

Марко Бедзеки – 81 точки Хорхе Мартин – 77 Педро Акоста – 60 Марк Маркес – 57 Фабио Ди Джанантонио – 55 Раул Фернандес – 44 Ай Огура – 37 Франческо Баная – 34 Алекс Маркес – 28 Лука Марини – 24 Брад Биндър – 23 Енеа Бастианини – 22 Франко Морбидели – 21 Йоан Зарко – 15 Фермин Алдегер – 13 Фабио Куартараро – 9 Диого Морейра – 9 Алекс Ринс – 3 Жоан Мир – 3 Топрак Разгатлиоглу – 1 Аугусто Фернандес – 0 Джак Милър – 0 Маверик Винялес – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

