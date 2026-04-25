Франко Морбидели: Извадих късмет и този страхотен резултат дойде

Франко Морбидели се възползва максимално от шанса, който се отвори пред него в хода на спринтовото състезание на „Херес“, за да стигне до третото място зад Марк Маркес и Франческо Баная.

Пилотът на VR46 Дукати стартира 18-ти и се движеше във втората половина на класирането, когато дъждът над пистата се засили. В този момент той взе правилното решение да смени своя мотор с първата група пилоти, които влязоха в бокса, което му позволи да прогресира толкова много в подреждането и да стигне до почетната стълбичка.

„Лудо състезание. Аз бях зад цялата група, случиха се щури неща. Имах късмет, че влязох в бокса рано, последвах Пеко и този страхотен резултат дойде. Искам да го посветя на хората, които страдат, които мисля, че нямат шанс, които мисля, че са по-слаби от всички останали, моите мисли са с тях. Мисля за тях и посвещавам този тип подиум на тях. Ето ме, аз съм тук. Искам да благодаря на всички в отбора“, заяви Морбидели.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages