Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за “сините”
  3. Франко Морбидели: Извадих късмет и този страхотен резултат дойде

Франко Морбидели: Извадих късмет и този страхотен резултат дойде

  • 25 апр 2026 | 17:07
Франко Морбидели се възползва максимално от шанса, който се отвори пред него в хода на спринтовото състезание на „Херес“, за да стигне до третото място зад Марк Маркес и Франческо Баная.

Пилотът на VR46 Дукати стартира 18-ти и се движеше във втората половина на класирането, когато дъждът над пистата се засили. В този момент той взе правилното решение да смени своя мотор с първата група пилоти, които влязоха в бокса, което му позволи да прогресира толкова много в подреждането и да стигне до почетната стълбичка.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"

„Лудо състезание. Аз бях зад цялата група, случиха се щури неща. Имах късмет, че влязох в бокса рано, последвах Пеко и този страхотен резултат дойде. Искам да го посветя на хората, които страдат, които мисля, че нямат шанс, които мисля, че са по-слаби от всички останали, моите мисли са с тях. Мисля за тях и посвещавам този тип подиум на тях. Ето ме, аз съм тук. Искам да благодаря на всички в отбора“, заяви Морбидели.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Снимки: Gettyimages

