Тотнъм иска Себастиан Кел за директор

Тотнъм иска да назначи Себастиан Кел за директор, твърди журналистът Флориан Плетенберг. Идеята е той да работи в тандем със спортния директор Йохан Ланге, като двамата трябва да изградят нов боеспособен тим под ръководството на Роберто Де Дзерби.

Кел стана спортен директор на Борусия (Дортмунд) през лятото на 2022 година и изпълняваше функцията до миналия месец, когато напусна поста. Преди това той заемаше друга ръководна длъжност в клуба, чийто цветове защитаваше като футболист в продължение на 13 години.

Плетенберг твърди, че бившият германски национал все още не е решил дали иска да се завърне незабавно на работа, или да си вземе известна почивка от играта. Ръководството на Тотнъм също не бърза с това назначение, защото първо в клуба трябва да направят всичко възможно отборът да запази елитния си статут.

