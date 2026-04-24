Калоян Петков - да обиколиш света на път за България

Калоян Петков извървява дълъг и необичаен път във футбола, преди да застане начело на националния отбор на България за жени. Историята на новия селекционер започва на повече от 12 000 километра от родния му Габрово. В подкаста на Български футболен съюз той говори открито за първите си стъпки във футбола, за живота в чужбина и за причините да се завърне у нас след повече от две десетилетия зад граница.

Всичко започва в Йоханесбург през вече далечната 1997 година, когато за първи път се сблъсква с женския футбол. По-късно се мести в САЩ, но "американската мечта" не се оказва неговият път. Следват престои в Ирландия, Русия, Казахстан и Литва. През всички тези години обаче една тенденция остава непроменена - успехите. Петков печели общо 16 шампионски титли: 11 в Казахстан, 2 в Литва, една в Русия и още две в САЩ.

Калоян Петков: Женският футбол в България има много добър потенциал

"Първите ми стъпки се случиха, защото в България времената бяха тежки. Всички помним събитията от 1997 година. Тогава реших да замина за Южна Африка и останах там три години. Опитвах се да играя в полуаматьорски отбори и да тренирам, но трябваше да имам и основна работа. Доколко беше легална или не - това е друга тема. Благодарение на един човек – старши треньор на мъжкия и женския отбор в университет в Йоханесбург - за първи път видях женски футбол. Работехме с двата отбора, а аз помагах. Там направих и първите си стъпки като треньор, макар и на много базово ниво. Имаше изключително талантливи момичета, особено физически. Много от тях играеха боси - никога няма да забравя този момент. Университетът се намираше в район, който не беше особено криминален. Междувременно работех каквото намеря - това по-късно ми помогна да създам ценни контакти", разказва Петков.

Калоян Петков: Имайте милост към момичетата, някои от тях идват след нощна смяна

Кариерата му преминава от първите стъпки в треньорството до най-високото ниво – участие в Шампионската лига, където негови отбори постигат победи срещу грандове като ФК Барселона и Рейнджърс.

Повече за впечатляващия му път във футбола може да чуете в новия епизод на подкаста на Български футболен съюз.

