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Георги Костадинов връчи на Евертон Бала наградата за голмайстор номер едно на първенството

  • 12 юни 2026 | 20:08
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Новият спортен директор на Левски Георги Костадинов връчи на Евертон Бала трофея за голмайстор на миналия шампионат, съобщиха от клуба. Това става преди втората тренировка на "сините" за деня.

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"Първо, искам да го поздравя. Огромни благодарности, не само за отбелязаните голове, но и за това, че е голям професионалист, че има страхотно отношение в съблекалнята. Разбира се, той има своите проблеми, особено в стила, за което си знае. Но всичко останало е перфектно. Надявам се да има по-добра година, по-добър сезон. Сигурен съм, че ще има. И, разбира се, Евертон, да не забравяш, че това стана благодарение на усилията и неуморната работа на всички тук", каза Костадинов при връчването на наградата.

"На първо място съм много щастлив. Това е много важен момент, не само за мен, но и за всички нас - да направим такъв сезон и да станеш шампион. Тази награда не я спечелих сам, а с помощта на всички вас. Тя не е само моя, а е за всички вас. Оттук нататък продължаваме да работим, защото ни предстои новият сезон. И както казва треньорът, не бива да се отпускаме, за да постигаме нови цели. Благодаря ви", каза бразилският нападател, аплодиран от съотборниците си.

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