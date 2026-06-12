Георги Костадинов връчи на Евертон Бала наградата за голмайстор номер едно на първенството

Новият спортен директор на Левски Георги Костадинов връчи на Евертон Бала трофея за голмайстор на миналия шампионат, съобщиха от клуба. Това става преди втората тренировка на "сините" за деня.

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"Първо, искам да го поздравя. Огромни благодарности, не само за отбелязаните голове, но и за това, че е голям професионалист, че има страхотно отношение в съблекалнята. Разбира се, той има своите проблеми, особено в стила, за което си знае. Но всичко останало е перфектно. Надявам се да има по-добра година, по-добър сезон. Сигурен съм, че ще има. И, разбира се, Евертон, да не забравяш, че това стана благодарение на усилията и неуморната работа на всички тук", каза Костадинов при връчването на наградата.

"На първо място съм много щастлив. Това е много важен момент, не само за мен, но и за всички нас - да направим такъв сезон и да станеш шампион. Тази награда не я спечелих сам, а с помощта на всички вас. Тя не е само моя, а е за всички вас. Оттук нататък продължаваме да работим, защото ни предстои новият сезон. И както казва треньорът, не бива да се отпускаме, за да постигаме нови цели. Благодаря ви", каза бразилският нападател, аплодиран от съотборниците си.

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