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  3. Локо (ГО) си върна футболист

Локо (ГО) си върна футболист

  • 12 юни 2026 | 19:06
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Локо (ГО) си върна футболист

Ръководството на ОФК Локомотив Горна Оряховица има удоволствието да обяви завръщането на Иван Аврамов в редиците на „железничарите“!

Едва на 22 години, Иван вече е записал впечатляващите 100 мача в професионалния футбол, като 50 от тях са с екипа на Локомотив. В тези срещи той остави отлична следа със своите изяви, реализирайки 13 гола и 10 асистенции.

Въпреки младата си възраст, Аврамов притежава сериозен опит, доказани качества и отлично познава атмосферата и традициите на клуба.

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