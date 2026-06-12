Локо (ГО) си върна футболист

Ръководството на ОФК Локомотив Горна Оряховица има удоволствието да обяви завръщането на Иван Аврамов в редиците на „железничарите“!

Едва на 22 години, Иван вече е записал впечатляващите 100 мача в професионалния футбол, като 50 от тях са с екипа на Локомотив. В тези срещи той остави отлична следа със своите изяви, реализирайки 13 гола и 10 асистенции.

Въпреки младата си възраст, Аврамов притежава сериозен опит, доказани качества и отлично познава атмосферата и традициите на клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google