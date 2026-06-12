Стефанов: Никого не съм крал, той да не е мебел - момчетата искат при чичо Венци, а кучетата нека си лаят!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде коментар пред Sportal.bg, след като 19-годишният бранител Мартин Георгиев подписа с "белите". По-рано през Ботев (Пловдив) излезе с декларация срещу младия футболист, който игра последно като преотстъпен в Спартак (Варна).

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"Нито съм крал някого, нито нищо. Момчето дойде, иска да играе. Договорът му е изтекъл. Ние не сме по декларациите, други ги пишат. Футболистите не са мебели. Момчетата търсят къде може да получат шанс, искат при чичо Венци. Славия залага на българското! А онези нашите, дето се нареждат по оградата като папагали и врякат, нека скандират. Кучетата си лаят, керванът си върви", заяви босът на "белите".

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Снимки: Startphoto