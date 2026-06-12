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Локомотив (Мездра) се отказа от участие във Втора лига

  • 12 юни 2026 | 20:32
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Локомотив (Мездра) се отказа от участие във Втора лига

Локомотив (Мездра) няма да участва във Втора лига през следващия сезон и ще продължи да си играе в Северозападната Трета лига. Това обяви изпълнителният директор на тима Андриян Димитров.

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"Железничарите" са втория отбор, който се отказва от втория ешелон след Черноморец (Балчик).

„Не успяхме да се справим с кратките срокове и след разговори с кмета и с различни потенциални спонсори просто преценихме, че не можем да рискуваме. Причините са финансови. Изискванията са наистина твърде много и е по-добре да си играем в Северозападната Трета лига през следващия сезон. Отново ще се опитаме да гоним челните места, както беше и до момента“, добави Димитров пред Football24.

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