Женският национален отбор с драматична загуба в световните квалификации

  19 апр 2026 | 02:06
Женският национален отбор на България загуби с 1:2 при гостуването си на Косово в среща от европейските квалификации (група С/2), играна на стадион „Фадил Вокри“ в Прищина.

Това е трето поражение за отбора на треньора Калоян Петков от четири мача и те остават на 3-ата позиция с 3 точки. Косово е на върха с пълен актив от 12 точки, следвани от Хърватия с 9. На дъното е отборът на Гибралтар без актив.

Селекционерът на България имаше доста кадрови проблеми преди началото на лагера, а по време на първата среща с Косово сериозна контузия получи капитанката и Футболист номер 1 на страната при дамите Николета Бойчева. Отделно от това, за лагера изобщо не пристигна и нападателката Димитра Иванова, която заедно с Бойчева носи екипа на Фарул (Констанца), както и няколко момичета от българското първенство, които не успяха да се освободят. Въперки тези проблеми, „лъвиците“ поведоха в резултата в 42-ата минута, когато Лора Петрова се разписа и даде аванс на българския тим преди почивката.

След подновяването на играта домакините стигнаха до изравняване чрез Блерта Смайли в 52-ата минута. Двубоят вървеше към равенство, но в добавеното време Косово реализира второ попадение чрез Ерелета Мемети (90+6) и стигна до крайния успех.

През втората част българският състав показа характер и се бори до последния съдийски сигнал, но не успя да съхрани преднината си. Първият мач между двата отбора преди четири дни в София завърши с победа на Косово с 3:1. Квалификациите в група С2, както и в другите групи, завършват през юни. Българският състав има гостуване на Хърватия и домакинство на Гибралтар.

