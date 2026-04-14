Жените отстъпиха на Косово в квалификациите за Световното

Женският национален отбор на България отстъпи на лидера в група Група C2 на Световните квалификации с 1:3 в третата си среща от група С2. След този резултат българките остават на 3-о място с 3 точки, колкото има и Хърватия, но по-късно днес гостува на Гибралтар (начало 20:00 часа). Косово е лидер в потока с три победи от три мача. Победителят в групата се изкачва в Лига В на турнира Лига на нациите, в който формат се провеждат квалификациите и добива право на участие в плейофите за място на Световното първенство за жени. Завършилият на 2-о място отбор може да играе евентуално плейоф за изкачване в Лига В.

Българките откриха резултата чред Александра Янева, но още до почивката допуснаха обрат. В края на срещата Албулена Фейза оформи крайния резултат. Двата тима ще се срещнат още веднъж по между си на 18-и април на стадиона „Фадил Вокри“ в Прищина, слред което за „лъвиците“ има два мача през юни – гостуване на Хърватия и домакинство на Гибралтар.

Българският отбор откри резултата още в 9-ата минута, когато Александра Янева се измъкна от защитата на Косово, овладя подаване от дясно от Лора Петрова и прокара топката между краката на вратарката Диелза Мехмети.

Гостенките от Косово обаче обърнаха хода на срещата с два гола в рамките на шест минути, които паднаха в средата на полувремето. Ерелета Мемети изравни в 15-ата минута след гол, реализиран директно от ъглов удар, а в 21-ата Блерта Смаили направи пълен обрат след ново изпълнение на корнер и последвала асистенция на Дониета Халиляй.

След този развой българките опитаха да реагират и малко по-късно удар на Лора Петрова беше блокиран от състезателка от защитата на Косово. Но и гостенките не стояха само в защита и отговориха с два изстрела на Калтрина Бичкяй.

Темпото спадна през второто полувреме, като до средата му двата състава водеха битка предимно в средата на терена. В 74-ата минута гол за България, дело на Ивана Найденова, беше отменен заради засада. Тя засече подаване на Николета Бойчева от свободен удар, но съдийките от Кипър не зачетоха попадението.

В края на срещата пак след изпълнение на фаул от центъра тимът на Косово стигна до третия си гол. Изританата напред топка се отби в горната греда, върна се в наказателното поле и там я намери Албулена Фейза, за да я прати във вратата за 1:3.

Състав на България: Милена Караколева, Бианка Демирова, Йоана Станкова, Николета Бойчева, Кристиана Караиванова, Симона Стефанова, Ивана Найденова (90+2 - Здравка Парапунова), Лора Петрова (84 - Исмигюл Ялчънер), Александра Янева (66 - Полина Демирова), Полина Ръсина, Евдокия Попадинова

Главен съдия: Зои Ставру (Кипър)

жълти картони: Калтрина Бичкай (Косово)