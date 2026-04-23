Майкъл Кийн удвължи договора си с Евертън

Опитният защитник Майкъл Кийн подписа нов едногодишен договор с Евертън, съобщиха от клуба от Висшата лига. Така той ще играе за десета поредна година със синята фланелка в Премиър лийг.

"Това означава много за мен, клубът е като семейство - хората в клуба, феновете, играчите, щабът. Благодарен съм за това", коментира Кийн.

"Той познава клуба отвътре и отвън. Мисля, че връзката му с феновете е страхотна, знае какво очакват те. Той знае какво е да си от Евертън и какво трябва да даваш всеки ден", каза за защитника мениджърът на тима Дейвид Мойс.

33-годишният защитник пристигна при "карамелите" от Бърнли през зимата на 2017 година. Той е юноша на Манчестър Юнайтед, като е играл още за Лестър Сити, Дарби Каунти и Блекбърн Роувърс.

Кийн има 12 мача и един гол за националния тим на Англия.