Класиране на Евертън в Европа е целта пред отбора, твърди Пикфорд

Класиране в европейските клубни турнири е основната цел на Евертън, заяви вратарят на отбора Джордан Пикфорд преди мърсисайдското дерби с Ливърпул от 33-ия кръг на английското първенство по футбол. Срещата е насрочена за неделя от 16 часа българско време на стадион "Хил Дикинсън".

"През миналото лято мениджърът ни постави цел да върнем Евертън в Европа. Тази цел не се е променила и ни предстоят шест важни мача. Взехме точка от Брентфорд и сега идва Ливърпул. Това е голям мач и първо мърсисайдско дерби на новия ни стадион. Вземаме всяка среща сериозно и искаме поведем "карамелите" на европейски тур", каза той, цитиран на клубния уебсайт.



Победа над Ливърпул ще доближи Евертън само на две точки от градския си съперник, а в надпреварата за европейски футбол са още Астън Вила, Челси, Брайтън, Съндърланд, Борнемут и Фулъм. "Първи е мачът с Ливърпул - действащите шампиони. Те очевидно не правят най-добрия си сезон, но както винаги са голяма заплаха за нас. Това е мач, който чакаме с нетърпение", каза още вратарят на Евертън.

Снимки: Gettyimages