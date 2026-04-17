Дейвид Мойс: Не обръщам внимание на Ливърпул, интересуваме само Евертън

  • 17 апр 2026 | 19:32
Мениджърът Дейвид Мойс иска да запази жива европейската мечта на Евертън. На дневен ред е първото мърсисайдско дерби срещу Ливърпул на новия стадион на клуба „Хил Дикинсън“, което е в неделя от 16:00 часа. Шест кръга преди края на сезона в Премиър лийг “карамелите” са на пет точки зад съгражданите си, които засега заемат последното място, даващо право на участие в Шампионската лига.

Запитан за възможността Евертън да настигне Ливърпул, Мойс отговори: „Всичко, което можем да направим, е да се опитаме да догоним отборите пред нас. Мисля, че в момента Брентфорд е точно пред нас.“

„Трябва да се опитаме да изпреварим когото можем. Вероятно по-важното е да не позволяваме на никого да ни настигне, защото ако запазим силна позиция, ще си дадем шанс за нещо, свързано с Европа”, продължи той.

„Може и да не успеем, но трябва да се постараем да отблъснем и всички останали отбори. Мисля, че това е най-важното за мен – шест кръга преди края имаме за какво да играем. През последните години се борехме за грешните неща, но тази година се доближаваме до това, в което се надяваме да участваме“, добави той.

„Надявам се да продължим в същия дух и да запазим тази мечта жива. Ще видим какво ще се случи.“

Мойс, чийто настоящ договор изтича в края на следващия сезон, настоя: „Няма нужда да започваме разговори (за преподписване - бел.ред.) още сега, защото имам твърде много неща, за които да мисля“.

Запитан за формата на Ливърпул на пресконференцията си преди мача, Мойс отговори по следния начин: “Гледам само Евертън. Не обръщам особено голямо внимание на Ливърпул и мога да се фокусирам единствено върху нас си.“

Мойс потвърди, че Чарли Алкарас се е завърнал към тренировките, което означава, че Джак Грийлиш е единственият дългосрочно отсъстващ. Той също така отличи Киърнън Дюсбъри-Хол, отбелязвайки, че заглавията около пристигането на Джак Грийлиш са отклонили вниманието от него, но той се справя много добре и е брилянтен.

За Бето, който отбеляза три гола в последните си четири мача, Мойс изрази възхищение. „Радвам се за него. Той има страхотно отношение и работи много здраво. Надявам се Бето да продължи с тази си форма.“

Мойс призна, че преместването на нов стадион е било предизвикателство пред “карамелите”: „Винаги е трудно. Имахме своите възходи и падения, но напоследък се подобрихме. Надявам се да пренесем по-добрата си форма в последните три домакински мача от сезона.“

