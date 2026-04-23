Треньорът на Гладбах вярва, че Тим Клайндийнст има шанс да играе за Германия на Мондиал 2026

Въпреки дългата пауза поради контузия за Тим Клайндийнст, старши треньорът на Борусия (Мьонхенгладбах) Еуген Полански все още вярва, че нападателят има шанс да бъде включен в състава на Германия за предстоящото Световно първенство.

Наставникът добави, че е във връзка с Германската футболна федерация относно ситуацията с футболиста. „Познавам няколко души от треньорския екип във федерацията. Вече обсъдихме малко възможностите и каква би могла да бъде потенциалната роля на Тим“, коментира Полански.

Kleindiensts WM-Traum lebt: "Und wenn die Chance nur ein Prozent beträgt"



Tim Kleindienst arbeitet an seinem Comeback im Trikot von Borussia Mönchengladbach - und hofft weiterhin auf einen Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Trotz langer V...https://t.co/709Htgnmv7 — kicker Fussball News Feed (@kickDE) April 22, 2026

„В крайна сметка това зависи от селекционера на националния отбор и Тим е този, който трябва да се справи, но той е и този, който би могъл да ни помогне. Съответно, изключително позитивно е за нас в Борусия (Мьонхенгладбах) и за мен като треньор, че ситуацията е такава, каквато е. Както и това, че Тим, според мен, има основателна причина да се надява“, добави Еуген Полански.

Клайндинст имаше добри шансове да бъде титуляр в държавния тим на Германия, но две операции на коляното през май и декември спряха напредъка му. През този сезон той изигра само три мача за клуба си. В Борусия Мьонхенгладбах очакват той да се завърне за предпоследния кръг от Бундеслигата за сезона - за двубоя срещу Аугсбург или за последния мач срещу Хофенхайм.

„Моята оценка е, че дори и това Световно първенство да не се провеждаше, той пак щеше да бъде също толкова концентриран върху това да се върне в състава възможно най-бързо. Но това със сигурност му дава допълнителна мотивация“, заяви Полански.

Снимки: Imago