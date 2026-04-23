Треньорът на Гладбах вярва, че Тим Клайндийнст има шанс да играе за Германия на Мондиал 2026

  • 23 апр 2026 | 18:33
  • 157
  • 0
Въпреки дългата пауза поради контузия за Тим Клайндийнст, старши треньорът на Борусия (Мьонхенгладбах) Еуген Полански все още вярва, че нападателят има шанс да бъде включен в състава на Германия за предстоящото Световно първенство.

Наставникът добави, че е във връзка с Германската футболна федерация относно ситуацията с футболиста. „Познавам няколко души от треньорския екип във федерацията. Вече обсъдихме малко възможностите и каква би могла да бъде потенциалната роля на Тим“, коментира Полански.

„В крайна сметка това зависи от селекционера на националния отбор и Тим е този, който трябва да се справи, но той е и този, който би могъл да ни помогне. Съответно, изключително позитивно е за нас в Борусия (Мьонхенгладбах) и за мен като треньор, че ситуацията е такава, каквато е. Както и това, че Тим, според мен, има основателна причина да се надява“, добави Еуген Полански.

Клайндинст имаше добри шансове да бъде титуляр в държавния тим на Германия, но две операции на коляното през май и декември спряха напредъка му. През този сезон той изигра само три мача за клуба си. В Борусия Мьонхенгладбах очакват той да се завърне за предпоследния кръг от Бундеслигата за сезона - за двубоя срещу Аугсбург или за последния мач срещу Хофенхайм.

„Моята оценка е, че дори и това Световно първенство да не се провеждаше, той пак щеше да бъде също толкова концентриран върху това да се върне в състава възможно най-бързо. Но това със сигурност му дава допълнителна мотивация“, заяви Полански.

Снимки: Imago

